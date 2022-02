Danse – Boys don’t cry Tonneins, 5 mai 2022, Tonneins.

12 12 EUR Par la Compagnie Hervé Koubi.

Quand un garçon déteste le foot et aime passionnément la danse…Dans cette création familiale et ultra vitaminée,

Hervé Koubi interroge à nouveau ses origines et son histoire profonde sur la base d’un texte de Chantal Thomas.

À partir de l’histoire d’une partie de football déjantée, Hervé Koubi emmène ses danseurs algériens et marocains dans une réflexion sur ce qu’est danser quand on est un garçon et plus généralement sur l’imposition de normes de genre

dès le plus jeune âge.

– Tout Public à partir de 7 ans

– Durée : 50 min

– Tarif C

