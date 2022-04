DANSE – BORIS CHARMATZ, [TERRAIN] – INFINI Vandœuvre-lès-Nancy, 3 mai 2022, Vandœuvre-lès-Nancy.

DANSE / NOMBRES / IVRESSES

Infini… Quelque chose qui n’a pas de limite en nombre ou en taille.

Figure aussi cardinale qu’iconoclaste du paysage chorégraphique européen, Boris Charmatz défriche avec un appétit et une inventivité sans limites des horizons toujours renouvelés. Quelques mois après avoir quitté le Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne qu’il a dirigé pendant 10 ans sous le nom ‘Musée de la danse’, il signe l’une de ses plus belles pièces : infini.

Avec la sagacité qui le caractérise, Boris Charmatz a choisi comme point de départ une idée simple : « Les danseurs, depuis des siècles, comptent jusqu’à 4, 6 ou 8, puis recommencent… Dans les chorégraphies modernes, il arrive qu’ils comptent de manière plus complexe, avec des treize et des cinq qui se combinent… Mais qu’arriverait-il s’ils comptaient à l’infini ? ».

Lui et ses cinq acolytes donnent corps à cette obsession du dépassement sous la forme du compte et de ses variations : dates, signes, rythmes ou ritournelles, tout y passe. Fendant joyeusement les flots de la mathématique, on danse et compte en tous sens, à l’endroit ou à rebours, seul ou à l’unisson. Les nombres défilent, marquent la mesure, scandent le temps, s’accumulent comme pris par l’ivresse et s’élèvent jusqu’à défier l’infini.

