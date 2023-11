Danse | Ben Abid – Unwell / Selim Ben Safia – El Botiniere L’Institut du Monde Arabe Paris, 8 décembre 2023, Paris.

Deux artistes tunisiens interrogent la difficulté d’être au monde dans la société contemporaine tunisienne ou, plus largement, arabo-musulmane : Ahmed Ben Abid, en mettant en scène dans Unwell l’incommunicabilité de deux êtres ; Selim Ben Safia, en explorant dans El Botiniere la tradition maghrébine du cabaret, refuge de celles et ceux qui ne peuvent se montrer au grand jour…

20h – Ahmed Ben Abid, Unwell (30’)

Ahmed Ben Abid aborde la danse à 17 ans avec la pratique du hip-hop. Sous le pseudonyme de Bboy, danseur de la compagnie du Sybel Ballet Théâtre, il collabore avec de nombreux chorégraphes parmi lesquels le Belge Pedro Pauwels, le Japonais Norio Yoshida ou le Tunisien Hamdi Dridi.

Avec Unwell, Ahmed Ben Abid devient pour la première fois chorégraphe à part entière. Sa pièce relate la rencontre de deux personnages dans un espace vide, un no man’s land aux contours flous ; une lumière blanchâtre les isole, soulignant leur solitude. Chacun porte son identité, son monde intérieur, sa gestuelle et son vocabulaire, hanté par de multiples interrogations sur sa place dans la société tunisienne actuelle à laquelle il a peine à s’identifier. Leurs deux visions se rapprochent parfois, se font complémentaires, mais les situations qui se présentent à eux viennent contrarier cette connivence.

Photographie d’une société tunisienne en mutation, le travail d’Ahmed Ben Abid retranscrit une certaine couleur des états d’âme et des sentiments de son peuple, pour en transmettre l’histoire et les émotions.

Chorégraphie : Ahmed Ben Abid – Interprétation : Ahmed Ben Abid, Zied Sellimi – Composition musicale : Saif Abid (Steve Abidov) – Regard extérieur : Houria Abdelkafi, Houcem Bouakroucha – Coproduction : Association Al Badil, Oxfam Novib – Remerciements : Journées Chorégraphique de Carthage, Centre Chorégraphique Tunisien, Masarouna, Belhassen Empire – En partenariat avec Archipel

20h45 – Selim Ben Safia, El Botiniere (50’)

Chorégraphe et danseur franco-tunisien, Selim Ben Safia s’est formé à la danse hip-hop au Sybel Ballet Théâtre de Tunis. C’est là qu’il se familiarise avec le prolongement des enchaînements en développements de phrases gestuelles, avec l’occupation de l’espace et sa dynamique. Moment décisif car il focalisera ensuite sa recherche chorégraphique sur la difficulté de créer, sur le rôle de l’art dans les sociétés arabo-musulmanes, sur les pressions sociales subies par les danseurs et sur leur avenir post-Printemps arabes.

Dans El Botinière, du nom d’un cabaret mythique de Tunis, Ben Safia dévoile une certaine schizophrénie du monde arabe en convoquant le cabaret, cet espace sacré de la luxure où errent celles et ceux qui ne peuvent se montrer au grand jour. Dans un décor sobre, sur une trame sonore où se côtoient musique populaire et électro-orientale, soufi et profane – comme se côtoient, au cabaret, la décence et la débauche —, six danseurs se meuvent dans des scènes théâtrales éprises de transe, de sensualité, de pudeur, explorant la tradition spécifiquement arabe du cabaret au Maghreb. Eux-mêmes issus du monde arabe et héritiers de cette tradition, ils en incarnent les différentes facettes.

Conception et mise en scène : Selim Ben Safia – Chorégraphie : Selim Ben Safia et Marwen Errouine – Interprétation : Mariem Bouajaja, Mohamed Cheniti, Anissa Daoud, Feteh Khiari, Houda Riahi – Création musicale : Hazem Berrabah – Coproduction CCN de Nantes, CCN de Belfort, Théâtre Hector Charland, Québec, ministère tunisien de la Culture, Culture Ressources / El Mawred, Liban

