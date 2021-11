Saint-Aubin-sur-Scie Saint-Aubin-sur-Scie Saint-Aubin-sur-Scie, Seine-Maritime [Danse] Bal Renaissance Saint-Aubin-sur-Scie Saint-Aubin-sur-Scie Catégories d’évènement: Saint-Aubin-sur-Scie

Seine-Maritime

[Danse] Bal Renaissance Saint-Aubin-sur-Scie, 11 décembre 2021, Saint-Aubin-sur-Scie. [Danse] Bal Renaissance Saint-Aubin-sur-Scie

2021-12-11 19:00:00 – 2021-12-11

Saint-Aubin-sur-Scie Seine-Maritime Saint-Aubin-sur-Scie Une soirée sous le signe de la danse baroque attend les amateurs de gigue, menuet et autre gavotte !

Catégories d'évènement: Saint-Aubin-sur-Scie, Seine-Maritime