DANSE AVEC TA STAR Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Hérault

DANSE AVEC TA STAR Gignac, 19 février 2022, Gignac. DANSE AVEC TA STAR Gignac

2022-02-19 – 2022-02-19

Gignac Hérault Vous avez oublié la St Valentin ? Ou encore, cela vous passe au dessus ?

Le Château Capion y a trouvé un bon prétexte pour danser en toute sensualité ! Samedi 19 Février, nous vous proposons un moment inédit, en amoureux ou juste entre amis :

1 heure d’initiation à la Salsa avec Pauline Combaluzier dont l’école de danse est située à Canet et Clermont L’Hérault. Sur place des planches mixtes et un apéritif dinatoire en achat libre, selon vos envies ! Vous avez oublié la St Valentin ? Ou encore, cela vous passe au dessus ?

