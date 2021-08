Danse avec ta mère – LES RIAS 2021 Quimperlé, 28 août 2021, Quimperlé.

Danse avec ta mère – LES RIAS 2021 2021-08-28 21:33:00 – 2021-08-28 22:48:00

Quimperlé Finistère

Compagnie Grand Appétit & tête ailleurs

Paris (75) et Saint-Brieuc (22) – Théâtre pour parking – 75 min

(Création 2019) – jauge : 400 personnes

À PARTIR DE 14 ANS

« Que faire du poids de la famille, si ce n’est de danser avec ? »

6 interprètes s’emparent de cette question initiale, pour évoquer la famille, son poids, ses rôles, en jouant avec des instantanés qui racontent la façon dont chacun chemine physiquement avec ce poids.

Le parking est le terrain de jeu de ces corps en tension, il est comme la famille : utile, fonctionnel, familier, pas toujours beau, dont on fait un usage à la fois public et privé.

Usant d’une esthétique électro-pop, rythmée et immersive, Danse Avec Ta Mère agite le corps de la famille avec curiosité, tendresse et excès.

Spectacle accompagné par Le Fourneau

Handicap Moteur – Parking PMR

