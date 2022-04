Danse avec moi Maison de quartier des Dervallières Accoord Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Danse avec moi Maison de quartier des Dervallières Accoord, 16 mai 2022, Nantes. 2022-05-16

Horaire : 19:30

Gratuit : oui Entrée libre Projection du film de Simon Nwambeben. Tourné à Nantes en 2018, ce film évoque le racisme ordinaire. C’est l’histoire de deux jeunes gens bien dans leur peau qui partagent une passion commune. Tout est réuni pour une grande histoire, sauf qu’ils ont oublié de s’armer lourdement pour une guerre sans merci contre la bêtise humaine. Projection proposée par Mémoire de l’Outre-mer. Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Maison de quartier des Dervallières Accoord Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 46 02 17 https://www.accoord.fr/nc_centre/m-q-des-dervallieres/ dervallieres@accoord.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Maison de quartier des Dervallières Accoord Adresse 5 Rue Auguste Renoir Ville Nantes lieuville Maison de quartier des Dervallières Accoord Nantes Departement Loire-Atlantique

Maison de quartier des Dervallières Accoord Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Danse avec moi Maison de quartier des Dervallières Accoord 2022-05-16 was last modified: by Danse avec moi Maison de quartier des Dervallières Accoord Maison de quartier des Dervallières Accoord 16 mai 2022 Maison de quartier des Dervallières Accoord Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique