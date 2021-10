Danse avec les poules, spectacle tout public Lévignac-de-Guyenne, 8 octobre 2021, Lévignac-de-Guyenne.

Danse avec les poules, spectacle tout public 2021-10-08 – 2021-10-08

Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne Lévignac-de-Guyenne

Le spectacle vivant est enfin de retour ! Vendredi 08 octobre à Lévignac avec le spectacle “Danse avec les poules” de la Cie Au fil du vent.

Cette prestation originale tout public regroupe, art du cirque, musique et clown de théâtre.

“Danse avec les poules est une création atypique construite à partir de la personnalité et envies de chacune des poules. Le jeu de clown et la musique s’adaptant à elles”.

+33 6 75 11 71 84

Un p’tit vers de Dropt

dernière mise à jour : 2021-09-28 par