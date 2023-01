Danse avec les poules // Saison Ah? Parthenay, 2 février 2023, Parthenay .

Danse avec les poules // Saison Ah?

22 Bd de la Meilleraye Palais des Congrès Parthenay Deux-Sèvres Palais des Congrès 22 Bd de la Meilleraye

2023-02-02 – 2023-02-02

Palais des Congrès 22 Bd de la Meilleraye

Parthenay

Deux-Sèvres

Fantaisie funambulesque pour huit poules, une clowne et un musicien // Ce spectacle, guidé par l’imprévisibilité poétique des 8 volatiles, touchera petits et grands. Fourmi nous communique son infinie tendresse pour ces êtres de basse-cour à la personnalité de haut vol. Un ballet d’emplumés où le burlesque fait naître l’émotion.

par la Cie Au fil du vent

Clown, cirque et musique live

Fantaisie funambulesque pour huit poules, une clowne et un musicien // Ce spectacle, guidé par l’imprévisibilité poétique des 8 volatiles, touchera petits et grands. Fourmi nous communique son infinie tendresse pour ces êtres de basse-cour à la personnalité de haut vol. Un ballet d’emplumés où le burlesque fait naître l’émotion.

par la Cie Au fil du vent

Clown, cirque et musique live

+33 5 49 71 22 37

Danse avec les poules

Palais des Congrès 22 Bd de la Meilleraye Parthenay

dernière mise à jour : 2023-01-24 par