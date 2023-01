DANSE AVEC LES LIVRES – VACANCES CHORÉGRAPHIQUES Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault EUR 75 La Compagnie Didier Théron, en partenariat avec la médiathèque centrale Émile Zola propose un stage de danse pour les 7-13 ans. Les enfants seront accompagnés par des intervenantes artistiques chorégraphes pendant une semaine. Nous proposons une visite de la médiathèque, avec différentes activités autour de la lecture, le 21 février. Le reste de la semaine, les enfants découvrent la danse au Pôle Chorégraphique Bernard Glandier. Enfin, le 24 février une restitution de leur travail sera présentée au sein de la médiathèque, à 15h. La Compagnie Didier Théron, en partenariat avec la médiathèque centrale Émile Zola propose un stage de danse pour les 7-13 ans. consultermediation@didiertheron.com https://www.didiertheron.com/fr/enseignement/session-enfants-ados/les-vacances-choregraphiques Montpellier

