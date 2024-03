« Danse avec Bourdelle » par les élèves du Lycée Sophie Germain Musée Bourdelle Paris, samedi 18 mai 2024.

« Danse avec Bourdelle » par les élèves du Lycée Sophie Germain La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Musée Bourdelle

Dans le cadre de l’olympiade culturelle, le musée Bourdelle mène le projet d’éducation artistique et culturelle « Danse avec Bourdelle » avec une classe de 1ère du lycée Sophie Germain (75004), établissement labélisé Génération 2024. Le projet invite les élèves à découvrir l’œuvre d’Antoine Bourdelle sous le prisme de la danse et de la représentation du corps en mouvement. Les élèves se rendent au Musée d’art moderne où ils suivent une visite consacrée à La Danse de Matisse. Au musée Bourdelle, les participants s’initient au modelage et réalisent une sculpture en ronde-bosse et un bas-relief. Deux ateliers dansés animés par deux danseurs de la Compagnie Lamarche et Brumachon, permettent ensuite aux élèves de réaliser une création choréographique en écho avec l’oeuvre du sculpteur. La restitution du projet se déroule le 18 mai à 15h pour la Nuit européenne des musées.

Plus de cinq cents plâtres, marbres et bronzes, tous œuvres de Bourdelle. Dans la collection personnelle de Bourdelle, une série de peintures de Botticelli.

Antoine Bourdelle, La danse (c) musée Bourdelle / Paris Musées