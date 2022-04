« Danse au musée » projection des vidéos Musée Soulages, 14 mai 2022 20:00, Rodez.

Le musée vous propose la diffusion de vidéos de danse dans le cadre du projet “Danse au musée”.

Le musée soulages vous propose une diffusion des vidéos de danse réalisées dans le cadre d’un projet “Danse au musée” organisant la rencontre entre la chorégraphe Elsa Decaudin, les usagers du Groupe d’Entraide Mutuelle Métamorphose ( qui accueille toutes personnes concernées par la souffrance psychique et l’isolement ), les élèves du dispositif UPE2A et la classe de sixième SEGPA du collège Jean-Moulin de Rodez.

La création résulte d’ une première séance de présentation des œuvres et de la démarche de l’artiste suivie de 8 ateliers de 2 heures durant l’hiver 2021/2022, au coeur des salles de la collection permanente.

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

En accès libre, sur réservation

http://www.musee-soulages-rodez.fr https://www.facebook.com/musee.soulages/timeline

In free access, without résvertaion Free entry Saturday 14 May, 20:00

El museo Soulages propone una difusión de los vídeos de danza realizados en el marco de un proyecto “Danza en el museo” que organiza el encuentro entre la coreógrafa Elsa Decaudin, los usuarios del Grupo de Ayuda Mutua Metamorfosis ( que acoge a todas las personas afectadas por el sufrimiento psíquico y el aislamiento ), los alumnos del dispositivo UPE2A y la clase de sexto SEGPA del colegio Jean-Moulin de Rodez.

La creación es el resultado de una primera sesión de presentación de las obras y de la actuación del artista seguida de 8 talleres de 2 horas durante el invierno 2021/2022, en el corazón de las salas de la colección permanente.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 20:00

Jardin du Foirail, 12000 Rodez 12000 Rodez Occitanie