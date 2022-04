« Danse au musée » projection des vidéos Musée Soulages Rodez

Le musée soulages vous propose une diffusion des vidéos de danse réalisées dans le cadre d’un projet “Danse au musée” organisant la rencontre entre la chorégraphe Elsa Decaudin, les usagers du Groupe d’Entraide Mutuelle Métamorphose ( qui accueille toutes personnes concernées par la souffrance psychique et l’isolement ), les élèves du dispositif UPE2A et la classe de sixième SEGPA du collège Jean-Moulin de Rodez. La création résulte d’ une première séance de présentation des œuvres et de la démarche de l’artiste suivie de 8 ateliers de 2 heures durant l’hiver 2021/2022, au coeur des salles de la collection permanente. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Entrée libre

Le musée vous propose la diffusion de vidéos de danse dans le cadre du projet "Danse au musée". Musée Soulages Jardin du Foirail, 12000 Rodez

