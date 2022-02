Danse au Musée ! Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord, le samedi 14 mai à 19:00

Une quinzaine de danseurs amateurs déambulent dans les salles du musée se mélant aux visiteurs, avant de se rassembler sous le cloître pour le final de leur spectacle sur le thème de la foule.

Entrée libre sans inscription

Avec l’ensemble intergénérationnel de danse de l’Atelier Artistique ! Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 cours Tourny, 24000 Périgueux Périgueux Dordogne

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T20:00:00

