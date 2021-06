Villenave-d’Ornon Marché de Chambéry Gironde, Villenave d'Ornon Danse au marché Marché de Chambéry Villenave-d’Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Marché de Chambéry, le mercredi 23 juin à 11:00

L’école municipale de danse vient animé le marché de Chambéry. ————————————————————– ### A partir de 11 h, la danse s’invite au millieu des stands. Les élèves de l’école vous propose une composition autour du modern’jazz.

Entrée gratuite et accès libre • Port du masque obligatoire

2021-06-23T11:00:00 2021-06-23T12:00:00

