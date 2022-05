DANSE – ART VISUEL – MAGUY MARIN, DAVID MAMBOUCH, BENJAMIN LEBRETON – SINGSPIELE Vandœuvre-lès-Nancy, 29 juin 2022, Vandœuvre-lès-Nancy.

DANSE / PERFORMANCE / VISAGES / IDENTITÉS

Qu’est-ce qu’un visage ? Quels rapports entretenons-nous avec l’autre ? De quoi sont faites nos identités ? Feuille à feuille, couche après couche, Singspiele énumère les questions dans un mouvement ininterrompu d’une patiente beauté.

On a connu Maguy Marin combattante, elle nous revient philosophe et toujours aussi engagée dans son art. Avec David Mambouch et Benjamin Lebreton, elle a imaginé un poème visuel d’une grande concision formelle et d’une remarquable profondeur.

David Mambouch traverse l’espace de la scène, le visage masqué derrière une multitude de visages. Cet effacement déplace et interroge le regard au point de ne plus vraiment savoir qui nous fait face. Singspiele procède à l’effeuillage des humanités et des identités et s’impose avec une grande douceur comme une fascinante démonstration de pensée en mouvement.

+33 3 83 56 15 00 https://www.centremalraux.com/saison/singspiele-2

