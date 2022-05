Danse & Art Musée d’art et d’histoire Danvin, 14 mai 2022 14:30, Saint-Pol-sur-Ternoise.

©Intervention de l’association Académy Ballet

A partir de 16h30 jusqu’à 18h30, les danseurs de l’association saint poloise Académy Ballet, âgés de 6 à 18 ans évolueront au milieu des oeuvres du musée municipal Danvin.

Manipulation de petits objets de la section Arts et Traditions Populaires, explications de l’utilisation des objets et travail autour des arts visuels

En section archéologie, Explication de différents objets depuis la préhistoire jusqu’au Moyen Age et jeu d’observation.

Manipulation of small objects in the section Arts et Traditions Populaires, explanations of the use of objects and work around visual arts In the section archaeology, Explanation of different objects from prehistory to the Middle Ages and game of observation.

A partir de las 16.30 hasta las 18.30 horas, los bailarines de la asociación poloise Académy Ballet, de edades comprendidas entre los 6 y los 18 años, evolucionarán en medio de las obras del museo municipal Danvin.

entrada libre Sábado 14 mayo, 14:30

rue Oscar Ricque, 62130 SAINT POL SUR TERNOISE 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise Hauts-de-France