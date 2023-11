Danse : anima au théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Danse : anima au théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort Paris, 6 février 2024, Paris. Du mardi 06 février 2024 au samedi 10 février 2024 :

.Tout public. payant

Depuis de nombreuses années, Antonin Leymarie, fondateur du Magnetic Ensemble, étudie les percussions traditionnelles d’Afrique de l’ouest. Avec Anima, il livre une forme performative explosive, mêlant danse hip-hop, krump et musique jouée en direct, issue de la tradition Malinké. Sur scène, trois musiciens du groupe interagissent avec trois danseurs. Il résulte de cette rencontre au sommet un spectacle électrique, où les mouvements vibrent au rythme fiévreux des nappes sonores. Les gestes y sont amplifiés ou retenus, traversés de teintes métalliques ou feutrées, en écho ou en dissonance avec la musique. L’écriture ciselée y laisse toute la place à l’expression libre et à l’improvisation. Pas de genre proposé, pas de style imposé, une discussion organique entre des corps et des sons… Théâtre Silvia Monfort 106 rue Brancion 75015 Paris Contact : https://woomakers.dev/monfort/events/anima/ https://woomakers.dev/monfort/events/anima/

Anima Spectacle Anima au théâtre Silvia Monfort Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Théâtre Silvia Monfort Adresse 106 rue Brancion Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre Silvia Monfort Paris latitude longitude 48.8303029997415,2.3018189716627

Théâtre Silvia Monfort Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/