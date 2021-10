DANSE Allégora salle de spectacle, 15 octobre 2021, Auterive.

[http://www.auterive31.fr/allegora](http://www.auterive31.fr/allegora)raque » sera sur les planches de la Salle de spectacles Allégora dès vendredi 15 octobre soir avec « Primaires » (20h30 / 5€ / réservation via www.auterive31.fr/allegora) Il s’agit de la restitution de rencontres artistiques à travers stages, ateliers ou médiation co-réalisées avec des associations auterivaines ( Association le Foyer d’Auterive, EducaScène, chorale chanterive, Centre Chorégraphique Isadora, L’oustall) et les partenaires tels que le Collectif-JOB-Toulouse, la Ville d’Auterive, la Cie La Baraque, La Vannerie, Friche Culturelle. Les danseurs et chorégraphes Elisa Martin-Pradal et Serge Soula accompagné d’artistes amateurs et professionnels, vous proposent de prolonger part une déambulation chorégraphiée, chantée et théâtralisée : ?Le top départ est à 15h samedi 16 octobre devant Allégora (57 rue gambetta). Le parcours, d’une durée approximative de 3h, est gratuit, et pour les étapes en salle sera dans la limite des places disponibles. ?Pour le spectacle comme pour la déambulation, le pass sanitaire est requis.

à Allégora et déambulation en ville

Allégora salle de spectacle 57 rue gambetta 31190 Auterive Auterive Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T20:30:00 2021-10-15T21:30:00;2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T18:00:00