DANSE – AIR-CONDITION Nancy, 7 septembre 2021, Nancy.

DANSE – AIR-CONDITION CCN Ballet de Lorraine 3 rue Henri Bazin Nancy

2021-09-07 20:00:00 – 2021-11-10 CCN Ballet de Lorraine 3 rue Henri Bazin

Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy Meurthe-et-Moselle

Les chorégraphes et danseurs Petter Jacobsson et Thomas Caley ont commencé à collaborer ensemble dans les années 90. Ils ont créé des œuvres pour Martha@Mother, le Joyce Soho de New York et l’opéra Staden à l’Opéra royal de Stockholm, une commande pour la programmation de la Capitale culturelle de l’Europe 1998. Pour l’Opéra, ballet et orchestre royal de Stockholm, ils ont créé deux immenses Happenings, In nooks and crannies 2000 and 2001 (Coins et recoins 2000 et 2001). Ces projets occupaient des espaces de représentations non-traditionnels dans tout le théâtre.

En 2005, ils fondent leur propre compagnie qui donnera des œuvres telles que Nightlife, Untitled partner, Flux, No mans land – no lands man, The nearest nearness. Ils reçoivent un « Goldmask » en 2002 pour la comédie musicale Chess (Echecs) avec Björn Ulveus et Benny Andersson (ABBA).

Depuis 2011, Petter est chorégraphe et Directeur général, et Thomas chorégraphe et Coordinateur de recherche du Centre chorégraphique national – Ballet de Lorraine, à Nancy. Pour cette compagnie, ils ont créé : Untitled Partner #3, Performing Performing, Relâche, Armide, Discofoot, L’envers, Record of Ancient Things, Happening Birthday et For Four Walls.

Chaque année ils invitent un large éventail d’artistes français et internationaux à venir explorer et jouer avec les questions et thèmes qui définissent leur programmation.

+33 3 83 85 69 00

Ballet de Lorraine

CCN Ballet de Lorraine 3 rue Henri Bazin Nancy

dernière mise à jour : 2021-11-08 par DESTINATION NANCY