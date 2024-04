Danse Africaine Saint-Christophe-sur-le-Nais, mercredi 23 octobre 2024.

Danse Africaine Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire

Toujours dans le cadre du festival et si on en parlait , thème le corps

Solo de danse La mémoire dans ce corps accompagné d’une création sonore enregistrée. Atelier d’initiation danse du Mali accompagné par un musicien.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-23 16:00:00

fin : 2024-10-23 18:00:00

Saint-Christophe-sur-le-Nais 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bibli-st.christophe@orange.fr

