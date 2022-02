Danse Africaine Catégorie d’évènement: île de France

Danse Africaine, 3 mai 2022, . Date et horaire exacts : Du mardi 03 mai 2022 au jeudi 05 mai 2022 :

mardi, mercredi, jeudi

de 18h00 à 20h00

Partez en Afrique avec Fanta grâce au stage de danse africaine. Nous lançons donc un appel aux amoureux de la musique et de la danse africaine : venez éveiller votre curiosité artistique. Aux amateurs et professionnels aguerris : venez découvrir ce lieu d’échanges, de partage et de joie où vous sortirez de votre zone de confort. Pour les indécis : venez prendre conscience de votre corps et de votre voix en vous découvrant une nouvelle liberté ! Rendez-vous du 3 au 5 mai ! Contact : 0143541658 cparichardwright@actisce.org https://www.actisce.org Date complète :

Paris