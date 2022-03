Danse aérienne Dourdan Dourdan Catégories d’évènement: Dourdan

Essonne

Danse aérienne Dourdan, 26 juin 2022, Dourdan. Danse aérienne

Dourdan, le dimanche 26 juin à 18:00

Pour célébrer les 800 ans du château de Dourdan, la compagnie Retouramont proposera un spectacle de danse verticale qui jouera entre l’architecture et le vide. Depuis le donjon, les corps des danseurs dessineront des lignes et traceront des espaces nouveaux. Pour cette création in-situ les quatre danseurs dialogueront en façade avec l’architecture pour ensuite s’en extraire dans un élan chorégraphique vers le public. Peu à peu, les corps prendront de la légèreté, pour évoluer en plein vide au-dessus des spectateurs.

entrée libre

par la compagnie Retouramont Dourdan château de Dourdan 91410 Dourdan Dourdan Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-26T18:00:00 2022-06-26T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dourdan, Essonne Autres Lieu Dourdan Adresse château de Dourdan 91410 Dourdan Ville Dourdan lieuville Dourdan Dourdan Departement Essonne

Dourdan Dourdan Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dourdan/

Danse aérienne Dourdan 2022-06-26 was last modified: by Danse aérienne Dourdan Dourdan 26 juin 2022 Dourdan Dourdan Dourdan

Dourdan Essonne