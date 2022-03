Danse : Acoustique Albertville Albertville Catégories d’évènement: Albertville

Savoie

Danse : Acoustique Albertville, 3 mars 2022, Albertville. Danse : Acoustique BP 181 135 place de l’Europe Albertville

2022-03-03 – 2022-03-03 BP 181 135 place de l’Europe

Albertville Savoie Albertville EUR 7 25 Danse Hip Hop : Comme les sons produits par les instruments d’un grand orchestre qui s’accordent pour résonner ensemble, six danseurs et un groupe d’amateurs laissent planer le désir d’un rassemblement. billetterie@dometheatre.com +33 4 79 10 44 80 http://www.dometheatre.com/ BP 181 135 place de l’Europe Albertville

dernière mise à jour : 2021-12-06 par Maison du Tourisme du Pays d’Albertville

Détails Catégories d’évènement: Albertville, Savoie Autres Lieu Albertville Adresse BP 181 135 place de l'Europe Ville Albertville lieuville BP 181 135 place de l'Europe Albertville Departement Savoie

Albertville Albertville Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albertville/

Danse : Acoustique Albertville 2022-03-03 was last modified: by Danse : Acoustique Albertville Albertville 3 mars 2022 Albertville Savoie

Albertville Savoie