Brest Finistère Une soirée de pur divertissement, avec la projection du film Rowdy Rathore, emblématique de toute la démesure du cinéma indien et des danses Bollywood interprétées en direct. Un voyage de quelques heures au pays des couleurs et de l’extravagance ! Une soirée de pur divertissement, avec la projection du film Rowdy Rathore, emblématique de toute la démesure du cinéma indien et des danses Bollywood interprétées en direct. Un voyage de quelques heures au pays des couleurs et de l’extravagance ! Rowdy Rathore (2012) – Réalisation : Prabhu Deva Un escroc découvre un secret mortel et doit sauver la femme qu’il aime, la fillette qui prétend qu’il est son père et les habitants d’une ville menacée par la pègre. Au cours de cette soirée en soutien à l’ONG Les Galopins de Calcutta, des intermèdes dansés sont proposés par des groupes de danse brestois. L’ONG vient en aide aux enfants des rues afin de leur permettre d’accéder à des conditions de vie décentes et à un enseignement. Pour proposer votre participation aux intermèdes dansés : macorlan@mairie-brest.fr Tarif plein : 8 € – réduit : 5 € – moins de 12 ans : gratuit

