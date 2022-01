[DANSE] A Solas Centre Paris Anim’Mathis Paris Catégorie d’évènement: Paris

Centre Paris Anim'Mathis, le vendredi 4 février à 20:00

A Solas est une expression qui veut dire « en privé », « en tête-à-tête ». Dans ce solo de danse aux accents intimistes, c’est seule à seule que Karine Gonzalez aborde la question taboue du vieillissement à travers son regard de femme et de danseuse.

16€ plein tarif et 14€ tarif réduit

Solo de danse sur la question du vieillissement. Centre Paris Anim'Mathis 15 rue Mathis, 75019 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T20:00:00 2022-02-04T21:00:00

