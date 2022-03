Danse à Laon : “Not quite midnight” Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

En cette heure grise entre toutes, Cas Public convoque la magie de Cendrillon. Celle des contes de Perrault et des frères Grimm, des opéras de Rossini et de Prokofiev. Mais aussi celle des centaines de versions moins connues portées par la tradition orale. Six danseurs nous replongent avec délice dans ce récit féerique, si emblématique de notre imaginaire collectif… RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon à 20h30 ! (durée : 0h50)

