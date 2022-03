Danse à Laon : “INTRO & Reghma” Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon Aisne Lors de cette soirée, la compagnie Etra interprétera 2 pièces : “INTRO” est un trio féminin. Supporté par une musique électronique rythmée, en constante évolution, le dialogue se façonne, se découd puis devient plus intense. Hypnotique !

