Début : 2023-12-22 17:00:00

fin : 2023-12-22 Temps festif de Noël de Goise Champommier Champclairot, le 22 décembre à partir de 17h dans votre école de quartier. Au programme :

– Déambulation d’échassiers

– 17h : Départ déambulation école George Sand

– 17h30 : Départ déambulation des écoles Jean Jaurès et Ferdinand Buisson

– 18h : Décoration du sapin / Magicien / Maquillage / Mise en lumière de l’arbre et du sapin

– 19h : Chants de Noël Boissons et restauration sur place

Animations gratuites Organisé par la Vie de quartier de Goise Champommier Champclairot, et le CSC Champommier Champclairot..

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

