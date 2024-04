Dans vos mains Alix Arto Atelier-galerie Zemma Marseille 1er Arrondissement, jeudi 2 mai 2024.

L’artiste et designer engagée dans une démarche d’upcycling et de décroissance, met en lumière le rôle fondamental de l’artisanat en tant que base expérimentale pour l’industrie moderne.



À l’issue de ses résidences au Mexique et en Chine en 2023, Alix Arto présente une installation de nouvelles pièces à partir de la figure du cylindre, explorant ainsi les limites de cette forme élémentaire. Entre la répétition industrielle, le geste routinier de l’artisan et l’acte créatif, son mode opératoire questionne les processus et les échelles de production, la division classique entre créateur et exécutant et l’économie de la matière entre pièces cuites et non cuites.



Ses empreintes de doigts sur chacune des pièces, prolongent le geste créatif dans l’interaction intime recherchée entre l’objet et la personne qui le manipule. Une réflexion approfondie sur les implications esthétiques et conceptuelles de son design, contribuant à une réévaluation critique des enjeux contemporains de l’art. .

Début : 2024-05-02

fin : 2024-06-01

Atelier-galerie Zemma 40 rue Sainte

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

