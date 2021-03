Reporté / Dans un train – вагон-зак Théâtre Garonne, 17 mars 2021-17 mars 2021, Toulouse.

Reporté / Dans un train – вагон-зак

du mercredi 17 mars au samedi 20 mars à Théâtre Garonne

**Suite aux dernières annonces gouvernementales, ce spectacle est reporté.**

### Alúnisson(s)

**Théâtre / Danse / Musique**

_Création Garonne / production / production déléguée / en partenariat avec Les Musicales Franco-Russes_

_« Ils parlèrent toute la nuit. Et ce qu’il vit et entendit cette nuit-là resta à jamais lié dans la mémoire d’Arvid : l’extraordinaire wagon à détenus dans cette terre étrangère ; le tac-tac nocturne du train, ce chant qui trouve toujours un écho dans nos cœurs ; la voix mélodieuse, le chuchotement de la jeune fille, sa respiration près de son oreille, tout près de son oreille, alors qu’il ne pouvait pas même jeter un regard sur elle ! »_

Alexandre Soljenitsyne, L’Archipel du Goulag

À partir de ce souvenir du jeune officier Erik Arvid Andersen, chuchoté par une jeune femme à travers la cloison du compartiment prison d’un train, qui, dans l’océan soviétique, relie les différentes stations de L’Archipel du Goulag, c’est toute la Russie qui surgit devant les yeux — grand ouverts dans le noir — d’un jeune officier de l’armée britannique. Par-delà la percussion au rythme implacable de la musique du train s’ouvre alors la possibilité d’un dialogue entre le répertoire russe et le répertoire anglais, comme l’extrapolation d’une rencontre qui permet à l’esprit, par le seul prisme du son, de tromper la captivité. Il n’y a plus alors que la résonance du luth, les mélodies de John Dowland rebondissant sur les boiseries chaleureuses d’un salon britannique ; depuis le compartiment sans fenêtre, plus que le spectacle du piano brossant les panoramas grandioses d’une Russie éternelle avec Rachmaninov, ou éprise de liberté avec Prokofiev. Au loin, on entend un train. Tout près. Mais où donc, déjà, allait ce train ?

Pour sa première mise en scène, Eléonore Lemaire compose, avec ses complices Johanne Saunier et Richard Dubelski, une forme de théâtre musical où dramaturgie, danse et musique concourent à la mise en espace du souvenir sonore évoqué par Soljenitsyne.

[> Lire l’entretien avec Ballets confidentiels](https://www.theatregaronne.com/artiste-associe/ballets-confidentiels)

#### Infos Pratiques :

Les 17 & 18 mars à 20h et les 19 & 20 mars à 20h30

Spectacle à partir de 8 ans

Placement libre

Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

