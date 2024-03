Dans un ciel de lumière et de laine Pascal Convert Fontevraud-l’Abbaye, samedi 18 mai 2024.

Pascal Convert déploie son œuvre pour proposer une lecture de l’abbaye dans toute la profondeur de sa dimension spirituelle. De l’église abbatiale à la salle du chapitre, il construit un parcours au fil duquel ses créations résonnent avec le monument.

Pascal Convert naît en 1957 à Mont-de-Marsan. Il vit et travaille à Biarritz. Artiste polymorphe, tour à tour plasticien, écrivain et réalisateur, Pascal Convert est considéré aujourd’hui comme l’un des artistes les plus importants de sa génération. Qualifiant son travail d’archéologie de la mémoire, il fait d’architectures détruites, d’enfances disparues, de corps et d’histoires oubliées les matières de son œuvre.

Grâce à la photographie, ou par le biais de matériaux tels que la cire ou plus souvent encore le verre, Pascal Convert nous exhorte à regarder à la lumière le passage du temps, et les effets persistants du passé. La spiritualité, la mémoire et le sens sont au cœur de son œuvre, à la fois mystérieuse et profonde. Son travail porte essentiellement sur l’empreinte et le refus de l’oubli. Elle entretient des liens particuliers avec tout ce qui a disparu, les objets, autant que les êtres. Pour Fontevraud, il a créé plusieurs pièces inédites en mémoire des lieux et des générations y ayant vécu. Parallèlement à son exposition, Pascal Convert a aussi tenu à inviter le jeune artiste portugais Carlos Cavaleiro à créer une pièce pour la salle du chapitre, en hommage aux religieuses s’y étant réunies pendant sept siècles. Cette invitation replace l’idée de transmission générationnelle au cœur du processus de création. .

Rue Saint-Jean de l'Habit

Fontevraud-l'Abbaye 49590 Maine-et-Loire

