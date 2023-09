16e Baleti de L’An Nou dans toute la ville , Vence (06), 6 janvier 2024, .

16e Baleti de L’An Nou Samedi 6 janvier 2024, 20h00 dans toute la ville , Vence (06) gratuit

16e Baleti de l’An Nou….c est le 1er rendez vous de l’année des amoureux de la danse trad des Alpes Maritimes 20h ouverture avec les musiciens de Lo Cepon et les amis de Bendejun Lu Barbalucou enchaîneront dans une ambiance conviviale et festive … tout au long de la soirée ….soupe à l’oignon… pains garnis (pour pas dire sandwich lol)…boissons (cidres,vins rosé du pays, bières, café et autres …) et bien sur gâteau et galettes des rois pour fêter la nouvelle année ! entrée gratuite !!!!

dans toute la ville , Vence (06) Avenue Marcellin Maurel

2024-01-06T20:00:00+01:00 – 2024-01-07T00:00:00+01:00

baltrad balfolk