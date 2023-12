Cet évènement est passé Jeu : « Trouvez l’intrus » Dans toute la ville Varaville Catégories d’Évènement: Calvados

Début : Vendredi 2023-12-22

fin : 2024-01-03 L’association des commerçants de Varaville vous propose le jeu de Noël. Trouvez l’objet insolite chez vos commerçants participants et remportez 1 panier garni. Tirage au sort le 5 janvier à 16h30 au restaurant le 1907 au Golf, un goûter vous est offert..

Dans toute la ville

Varaville 14390 Calvados Normandie

