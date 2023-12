ILLUMINATIONS DE NOËL – VALRAS-PLAGE Dans toute la ville Valras-Plage, 6 décembre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-06

fin : 2024-01-07

Découvrez les illuminations de Noël mises en place par la ville et émerveillez-vous durant tout le mois de décembre !.

Dans toute la ville

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE