Les manèges, parades et jeux de Noël Dans toute la ville Martigues, 1 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

C’est magique ! Martigues offre à vos enfants de nombreuses animations et activités dans les trois quartiers du centre-ville et à La Couronne.

C’est gratuit ? Oui totalement gratuit et sans réservation !

Manèges, parades, jeux, ateliers et animations.. Familles

2023-12-16 fin : 2023-12-24 . .

Dans toute la ville Divers lieux, voir programme

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



It’s magical! Martigues offers your children many activities and entertainment in the three districts of the town centre and in La Couronne.

Is it free? Yes, totally free and without reservation!

Rides, parades, games, workshops and entertainment.

¡Es mágico! Martigues ofrece a sus hijos numerosas actividades y animaciones en los tres barrios del centro de la ciudad y en La Couronne.

¿Es gratis? Sí, ¡totalmente gratis y sin reservas!

Cabalgatas, desfiles, juegos, talleres y entretenimiento.

Es ist magisch! Martigues bietet Ihren Kindern zahlreiche Animationen und Aktivitäten in den drei Stadtvierteln im Stadtzentrum und in La Couronne.

Ist es kostenlos? Ja völlig kostenlos und ohne Reservierung!

Fahrgeschäfte, Paraden, Spiele, Workshops und Animationen.

