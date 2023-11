Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes Dans toute la ville Martigues, 20 novembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Retrouvez toute la programmation du 20 au 26 novembre des villes partenaires membres du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD)..

2023-11-20 fin : 2023-11-26 . .

Dans toute la ville Divers lieux, voir programme

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Find all the programming from November 20 to 26 from partner cities that are members of the Intercommunal Security and Delinquency Prevention Council (CISPD).

Zurück zum Programm vom 20. bis 26. November für die beteiligten Städte des Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD).

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme de Martigues