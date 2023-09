Martigues fête le beaujolais Dans toute la ville Martigues, 16 novembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Venez célébrer l’arrivée du Beaujolais Nouveau, le vin qui éveille vos sens et votre palais. Une animation en centre-ville de Martigues avec dégustation et musique live..

2023-11-16 18:00:00 fin : 2023-11-16 23:30:00. .

Dans toute la ville Divers lieux, voir programme

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come celebrate the arrival of Beaujolais Nouveau, the wine that awakens your senses and your palate. An event in downtown Martigues with tasting and live music.

Ven a celebrar la llegada del Beaujolais Nouveau, el vino que despierta tus sentidos y tu paladar. Un evento en el centro de Martigues con degustación y música en vivo.

Feiern Sie die Ankunft des Beaujolais Nouveau, des Weins, der Ihre Sinne und Ihren Gaumen weckt. Eine Veranstaltung in der Innenstadt von Martigues mit Verkostung und Live-Musik.

Mise à jour le 2023-09-26