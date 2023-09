Martigues propre Dans toute la ville Martigues, 14 octobre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Grande séance de nettoyage dans la ville ! Ouvert à tous, venez participer à cette journée citoyenne et récolter les déchets dans la ville de Martigues.. Familles

2023-10-14 09:00:00 fin : 2023-10-14 13:00:00. .

Dans toute la ville Divers lieux, voir programme

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Big cleaning session in the city! Open to all, come and take part in this citizens’ day and collect waste in the city of Martigues.

¡Gran sesión de limpieza en la ciudad! Abierto a todos, ven a participar en esta jornada ciudadana y recoge los residuos en la ciudad de Martigues.

Große Putzsession in der Stadt! Offen für alle: Nehmen Sie an diesem Bürgertag teil und sammeln Sie Abfälle in der Stadt Martigues.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme de Martigues