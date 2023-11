Illuminations de Noël à Houlgate Dans toute la ville Houlgate, 2 décembre 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

La commune revêt ses habits de lumière pour célébrer les fêtes !.

Vendredi 2023-12-02 fin : 2024-01-07 . .

Dans toute la ville

Houlgate 14510 Calvados Normandie



The town is decked out in lights to celebrate the festive season!

La ciudad se engalana de luces para celebrar las fiestas

Die Gemeinde legt ihr Lichterkleid an, um die Feste zu feiern!

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge