Téléthon Dans toute la ville Dives-sur-Mer, 8 décembre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Profitez de cet évènement solidaire dont tous les bénéfices seront reversés à la recherche. Loto, concert, défis, vente d’objets de décoration de Noël seront au programme..

Vendredi 2023-12-08 fin : 2023-12-10 . .

Dans toute la ville

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



From the setting up of the Christmas lights to various stands, races and concerts, come and join this solidarity event where all profits will be donated to research.

Aproveche al máximo este acto benéfico, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a la investigación. Habrá un bingo, un concierto, desafíos y venta de adornos navideños.

Nutzen Sie diese solidarische Veranstaltung, bei der alle Einnahmen der Forschung zugutekommen. Lotto, Konzert, Herausforderungen und der Verkauf von Weihnachtsdekorationsartikeln stehen auf dem Programm.

Mise à jour le 2023-11-09 par Calvados Attractivité