Illuminations de Noël à Dives-sur-Mer Dans toute la ville Dives-sur-Mer, 8 décembre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Admirez les lumières colorées qui éclairent la ville à la nuit tombée pour fêter Noël et accueillir la nouvelle année !.

Vendredi 2023-12-08 fin : 2024-01-08 . .

Dans toute la ville

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Admire the colorful lights that illuminate the city after dark to celebrate Christmas and welcome in the New Year!

Admire las luces de colores que iluminan la ciudad al anochecer para celebrar la Navidad y dar la bienvenida al Año Nuevo

Bestaunen Sie die bunten Lichter, die die Stadt bei Einbruch der Dunkelheit erleuchten, um Weihnachten zu feiern und das neue Jahr zu begrüßen!

