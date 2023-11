Les Fééries de Noël Dans toute la ville Cabourg, 1 décembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la féérie de Noël envahit la station ! Profitez d’une ambiance magique avec des spectacles et des déambulations qui sauront ravir petits et grands !

Programme (disponible sur demande) :

Illuminations du vendredi 1er décembre au dimanche 7 janvier.

Marché de Noël le samedi 16 décembre de 10h à 18h, sur l’Esplanade des villes jumelées.

Visite du Père Noël le dimanche 17 décembre à partir de 14h, depuis le toit du Grand Hôtel.

Spectacles :

– le dimanche 17 décembre à 16h, dans le cadre de la Saison Culturelle : « Snow un Noël de chien » à la SALL’IN (payant sur réservation).

– le samedi 23 décembre à 16h : « La Montgolfière du Père Noël » en déambulation au départ de l’Hôtel de ville.

– le dimanche 24 décembre : « À la rencontre du Père Noël »

à 10h sur la Place du Marché,

à 14h dans les Jardins du Casino.

– le mercredi 27 décembre : « Le Rêve de Neige »

à 17h en déambulation au départ de l’Hôtel de ville,

à 17h45 en représentation dans les Jardins du Casino.

– le mercredi 3 janvier à 17h : « Les Gardiens des Rêves » en déambulation au départ de l’Hôtel de ville.

– le 29 décembre à 14h : les Ateliers de Katy suivis du spectacle « The Bubble Man » à la SALL’IN (payant sur réservation)..

Vendredi 2023-12-01 fin : 2024-01-07 . .

Dans toute la ville

Cabourg 14390 Calvados Normandie



For the festive season, the resort is invaded by the magic of Christmas! Enjoy a magical atmosphere with shows and strolls that will delight young and old alike!

Program (available on request) :

Illuminations from Friday, December 1 to Sunday, January 7.

Christmas market on Saturday December 16 from 10am to 6pm, on the Esplanade des villes jumelées.

Visit from Santa Claus on Sunday, December 17 from 2pm, from the roof of the Grand Hôtel.

Shows :

– sunday December 17 at 4pm, as part of the Saison Culturelle: « Snow un Noël de chien » at the SALL’IN (fee payable on reservation).

– saturday, December 23 at 4pm: « Santa’s hot-air balloon » departing from the Town Hall.

– sunday, December 24: « Meet Santa Claus »

10am on the Place du Marché,

at 2pm in the Casino Gardens.

– wednesday, December 27: « Le Rêve de Neige » (A Snowy Dream)

at 5 p.m. in a strolling show departing from the Town Hall,

5.45pm performance in the Casino Gardens.

– wednesday, January 3 at 5pm: « Les Gardiens des Rêves » (The Dream Keepers), departing from the Town Hall.

– december 29 at 2pm: « Les Ateliers de Katy » followed by « The Bubble Man » at the SALL’IN (fee payable on reservation).

Para estas fiestas, la estación rebosa magia navideña Disfrute de un ambiente mágico con espectáculos y paseos que harán las delicias de grandes y pequeños

Programa (disponible previa petición) :

Iluminaciones del viernes 1 de diciembre al domingo 7 de enero.

Mercado de Navidad el sábado 16 de diciembre de 10.00 a 18.00 h, en la Explanada de las Ciudades Jumelées.

Visita de Papá Noel el domingo 17 de diciembre a partir de las 14:00 h, desde el tejado del Grand Hôtel.

Espectáculos :

– domingo 17 de diciembre a las 16.00 h, en el marco de la Temporada Cultural: « Snow un Noël de chien » en el SALL’IN (entrada previa reserva).

– sábado 23 de diciembre a las 16:00 h: « El globo aerostático de Papá Noel » en gira, con salida desde el Ayuntamiento.

– domingo 24 de diciembre: « Encuentro con Papá Noel »

a las 10 h en la plaza del Mercado,

a las 14 h en los jardines del Casino.

– miércoles 27 de diciembre: « Le Rêve de Neige » (El sueño de nieve)

a las 17.00 h, en un espectáculo itinerante que sale del Ayuntamiento,

a las 17.45 h en los jardines del Casino.

– miércoles 3 de enero a las 17:00 h: « Les Gardiens des Rêves » (Los guardianes de los sueños), espectáculo itinerante con salida del Ayuntamiento.

– 29 de diciembre a las 14:00 h: Talleres de Katy seguidos del espectáculo « El hombre burbuja » en el SALL’IN (pago previa reserva).

Anlässlich der Feiertage zum Jahresende erobert der Weihnachtszauber den Ort! Genießen Sie eine zauberhafte Atmosphäre mit Shows und Umzügen, die Groß und Klein begeistern werden!

Programm (auf Anfrage erhältlich) :

Illuminationen von Freitag, dem 1. Dezember, bis Sonntag, dem 7. Januar.

Weihnachtsmarkt am Samstag, den 16. Dezember, von 10 bis 18 Uhr auf der Esplanade der Partnerstädte.

Besuch des Weihnachtsmanns am Sonntag, den 17. Dezember, ab 14 Uhr vom Dach des Grand Hôtel.

Aufführungen:

– am Sonntag, den 17. Dezember um 16 Uhr im Rahmen der Kultursaison: « Snow un Noël de chien » im SALL’IN (kostenpflichtig, Reservierung erforderlich).

– am Samstag, den 23. Dezember um 16 Uhr: « La Montgolfière du Père Noël » (Der Heißluftballon des Weihnachtsmanns) in einem Spaziergang ab dem Rathaus.

– sonntag, den 24. Dezember: « Dem Weihnachtsmann begegnen »

um 10 Uhr auf dem Marktplatz,

um 14 Uhr in den Gärten des Casinos.

– am Mittwoch, den 27. Dezember: « Der Traum des Schnees »

um 17 Uhr in einem Umzug ab dem Rathaus,

um 17:45 Uhr in einer Aufführung in den Gärten des Kasinos.

– am Mittwoch, den 3. Januar um 17 Uhr: « Les Gardiens des Rêves » (Die Traumwächter) in einem Spaziergang ab dem Rathaus.

– am 29. Dezember um 14 Uhr: Katys Workshops mit anschließender Aufführung von « The Bubble Man » im SALL’IN (kostenpflichtig, Reservierung erforderlich).

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge