Les Fééries de Noël Dans toute la ville Cabourg, vendredi 1 décembre 2023.

Cabourg Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-01

fin : 2024-01-07

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la féérie de Noël envahit la station ! Profitez d’une ambiance magique avec des spectacles et des déambulations qui sauront ravir petits et grands !

Programme (disponible sur demande) :

Illuminations du vendredi 1er décembre au dimanche 7 janvier.

Marché de Noël le samedi 16 décembre de 10h à 18h, sur l’Esplanade des villes jumelées.

Visite du Père Noël le dimanche 17 décembre à partir de 14h, depuis le toit du Grand Hôtel.

Spectacles :

– le dimanche 17 décembre à 16h, dans le cadre de la Saison Culturelle : « Snow un Noël de chien » à la SALL’IN (payant sur réservation).

– le samedi 23 décembre à 16h : « La Montgolfière du Père Noël » en déambulation au départ de l’Hôtel de ville.

– le dimanche 24 décembre : « À la rencontre du Père Noël »

à 10h sur la Place du Marché,

à 14h dans les Jardins du Casino.

– le mercredi 27 décembre : « Le Rêve de Neige »

à 17h en déambulation au départ de l’Hôtel de ville,

à 17h45 en représentation dans les Jardins du Casino.

– le mercredi 3 janvier à 17h : « Les Gardiens des Rêves » en déambulation au départ de l’Hôtel de ville.

– le 29 décembre à 14h : les Ateliers de Katy suivis du spectacle « The Bubble Man » à la SALL’IN (payant sur réservation).

Dans toute la ville

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-04