La Semaine de la découverte Dans toute la ville Cabourg, 25 octobre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Pour les vacances de la Toussaint, l’office de tourisme organise la Semaine de la découverte, le rendez-vous tant attendu des enfants depuis plus de 20 ans ! Cette année encore de nouvelles activités sont à découvrir.

10 jours d’activités pour les enfants de 2 à 16 ans ! Plus de 70 activités seront proposées : activités sportives, culturelles, ludiques ou créatives… Une semaine et demie riche d’expériences où une nouvelle activité les attend chaque jour !

Programmation détaillée à venir.

Inscription à l’office de tourisme ou sur la billetterie en ligne à partir du 12 octobre à 10h..

Vendredi 2023-10-25 fin : 2023-11-04 . .

Dans toute la ville

Cabourg 14390 Calvados Normandie



For the All Saints’ Day vacations, the tourist office is organizing the Discovery Week, the long awaited event for children for more than 20 years! This year again, new activities are to be discovered, and the event extends to new communes of the territory

10 days of activities for children from 2 to 16 years old! More than 50 activities will be proposed: sports, cultural, playful or creative activities… A week and a half full of experiences where a new activity awaits them every day!

Program to come soon.

Registration at the tourist office or on the online ticketing system from October 19th.

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, la Oficina de Turismo organiza la Semana del Descubrimiento, que los niños esperan desde hace más de 20 años Un año más, hay muchas actividades nuevas por descubrir.

10 días de actividades para niños de 2 a 16 años Más de 70 actividades deportivas, culturales, lúdicas y creativas. Una semana y media repleta de experiencias, con una actividad nueva esperándoles cada día

Programa detallado en breve.

Inscripciones en la Oficina de Turismo o a través del servicio de venta de entradas en línea a partir de las 10.00 horas del 12 de octubre.

In den Allerheiligenferien organisiert das Fremdenverkehrsamt die Woche der Entdeckungen, den seit über 20 Jahren heiß ersehnten Treffpunkt für Kinder! Auch dieses Jahr gibt es wieder neue Aktivitäten zu entdecken.

10 Tage voller Aktivitäten für Kinder von 2 bis 16 Jahren! Mehr als 70 Aktivitäten werden angeboten: sportliche, kulturelle, spielerische oder kreative Aktivitäten… Eineinhalb erlebnisreiche Wochen, in denen jeden Tag eine neue Aktivität auf sie wartet!

Detaillierte Programmierung folgt in Kürze.

Anmeldung in der Touristeninformation oder über den Online-Ticketshop ab dem 12. Oktober um 10 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité