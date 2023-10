Marché artisanal – Démonstration – Ouverture d’atelier Dans toute la ville Bort-les-Orgues Catégories d’Évènement: Bort-les-Orgues

Corrèze Marché artisanal – Démonstration – Ouverture d’atelier Dans toute la ville Bort-les-Orgues, 21 octobre 2023, Bort-les-Orgues. Marché artisanal – Démonstration – Ouverture d’atelier Samedi 21 octobre, 09h00 Dans toute la ville Marché artisanal avec des artisans créateurs et /ou réparateurs. En plus des animations faites par les artisans réparateurs participants, des créateurs seront présents toute la journée. La sensibilisation à la réparation est aussi liée avec la fabrication. Des artisans d’arts feront des démonstrations. Comprendre comment un objet est fabriqué, c’est comprendre comment on peut le réparer ! Dans toute la ville 19110 Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bort-les-Orgues, Corrèze Autres Lieu Dans toute la ville Adresse 19110 Bort-les-Orgues Ville Bort-les-Orgues Departement Corrèze Lieu Ville Dans toute la ville Bort-les-Orgues latitude longitude 45.401031;2.499294

Dans toute la ville Bort-les-Orgues Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bort-les-orgues/