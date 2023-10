Journées Nationales de la Réparation à Bort-les-Orgues Dans toute la ville Bort-les-Orgues, 20 octobre 2023, Bort-les-Orgues.

Vendredi, retrouvez des artisans d’arts et artisans réparateur pour des démonstrations de leur savoir-faire sur toute la ville.

Plusieurs lieux de rencontre et d’échange :

– Frip’and couture : sensibilisation à la seconde main et à la réparation textile

– L’atelier : porte ouverte de l’atelier

– Bijouterie Cheminade : sensibilisation à la répartion de bijoux

– La Minerve d’Argent : démonstration de gravure main sur argent / laiton et modification d’objet en argent pour la création de bijoux.

– La Ressourcerie d’Antignac et Les déparaillées : sensibilisation à la seconde vie des objet et à leur détournement.

– Cordonnerie Fournier : sensibilisation à la réparation, ouverture d’atelier et conseil d’entretien des objets.

– Les Yeux en L’air : sensibilisation à l’utilisation de bois recyclé.

– Krisztina Tapisserie : Pporte ouverte de l’atelier.

Dans toute la ville 19110 Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

