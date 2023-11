Illuminations de Noël à Beuvron-en-Auge Dans toute la ville Beuvron-en-Auge, 8 décembre 2023, Beuvron-en-Auge.

Beuvron-en-Auge,Calvados

Le village s’apprête pour les fêtes et vous invite à profiter de son charme dans l’ambiance de Noël..

Vendredi 2023-12-08 fin : 2024-01-09 . .

Dans toute la ville

Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie



The village is getting ready for the festive season and invites you to enjoy its charm in the Christmas atmosphere.

El pueblo se prepara para las fiestas y le invita a disfrutar de su encanto en el ambiente navideño.

Das Dorf bereitet sich auf die Feiertage vor und lädt Sie ein, seinen Charme in weihnachtlicher Atmosphäre zu genießen.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge