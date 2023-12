Chasse au trésor Normandie – Le Panda d’or Dans toute la Normandie Caen, 31 juillet 2023, Caen.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-07-31

fin : 2024-06-30

Escape Game en Normandie : « Le Panda d’Or » : la plus grande chasse au trésor gratuite de la France est lancée et cela se passe en Normandie!

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de notre nouveau jeu, « Le Panda d’Or », une chasse au trésor géante se déroulant sur l’ensemble du territoire de la Normandie. Chez Panda Motion, nous sommes spécialisés dans les escape games extérieurs en Normandie, et nous sommes ravis d’offrir aux joueurs une expérience unique et ludique pour découvrir la région sous un nouveau jour.

Votre objectif est simple : trouver une véritable pièce d’or pur à l’effigie du Panda d’une valeur de 1000€. Pour y parvenir, les participants devront résoudre une série d’énigmes et de défis, répartis sur plusieurs lieux emblématiques de la région. Ce jeu est accessible gratuitement et est ouvert à tous.

Seule la dernière énigme nécessite de se déplacer physiquement sur place, afin de mettre la main sur le bien le plus précieux actuellement enfoui dans le sol Normand !

Nous avons eu cette idée pour contribuer à la redécouverte de la Normandie par les normands eux-mêmes, tout en leur offrant une expérience de divertissement ludique et culturel. Nous souhaitons inciter les habitants de la région à rester sur leur territoire et à en profiter économiquement, plutôt que de partir à l’extérieur, ce qui contribue également à une meilleure protection de l’environnement.

Ce jeu à également comme objectif d’aider nos visiteurs extérieurs à prendre conscience de toutes les richesses qu’offre notre région, et donc à y prolonger leur séjour pour un meilleur soutien à l’économie Normande et une lutte contre le tourisme-minute.

« Le Panda d’Or » est une véritable expérience immersive, alliant à la fois culture, histoire et jeu. En famille ou entre amis, tout le monde peut y participer et découvrir la Normandie sous un nouveau jour.

Pour participer à cette aventure unique, rendez-vous sur notre site internet.

Nous sommes ravis de proposer cette initiative innovante, et espérons que vous apprécierez l’expérience autant que nous avons pris plaisir à la créer,

Faites chauffer vos méninges, seul les meilleurs pourront accéder à la cache finale, Pourquoi pas vous ?

Contact :

Panda Motion – Gaëtan Dupont

Email : pandamotion@outlook.fr.

.

Dans toute la Normandie

Caen 14000 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT CA de Lisieux Normandie