DOUCE FRANCE Dans tout le centre-ville Thionville, 29 septembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

A cette occasion retrouvez en coeur de Ville de Thionville toute un programme d’animation gourmande culturelle et commerciale mettant en valeur les savoir-faire français, le « Fabriqué en France » et la semaine du goût.

Temps forts :

Samedi 30 septembre : concert du Trio Sax Lotharingiens de 15h30 à 17h30.

Samedi 7 octobre :

– marché artisanal, place Claude Arnoult de 10h à 18h en partenariat avec la Rondes des Arts.

– animation la Roue des Cadeaux, avec Lor’FM en direct de la place Anne Grommerch de 14h à 17h.

Samedi 14 octobre :

– marché de la truffe, place Claude Arnoult à partir de 10h.

– masterclass et tournage de l’émission « Recettes gourmandes » animé par Renée-Anne Hauser de la chaîne Moselle TV, en partenariat avec un chef thionvillois, place Claude Arnoult de 10h30 à 11h30.. Tout public

Vendredi 2023-09-29 fin : 2023-10-16 . 0 EUR.

Dans tout le centre-ville Place Anne Grommerch

Thionville 57100 Moselle Grand Est



To mark the occasion, Thionville’s city center is hosting a program of cultural and commercial events highlighting French know-how, « Made in France » and Taste Week.

Highlights :

Saturday September 30: concert by Trio Sax Lotharingiens from 3:30 to 5:30 pm.

Saturday, October 7:

– craft market, place Claude Arnoult from 10am to 6pm, in partnership with Rondes des Arts.

– animation la Roue des Cadeaux, with Lor’FM live from Place Anne Grommerch from 2pm to 5pm.

Saturday, October 14 :

– truffle market, place Claude Arnoult from 10am.

– masterclass and filming of the « Recettes gourmandes » program hosted by Renée-Anne Hauser of Moselle TV, in partnership with a Thionville chef, place Claude Arnoult from 10.30am to 11.30am.

Para celebrarlo, el centro de la ciudad de Thionville acoge un programa de actos culturales y comerciales que muestran el saber hacer francés, « Made in France » y la Semana del Gusto.

Destacamos:

Sábado 30 de septiembre: concierto del Trío Sax Lotharingiens de 15:30 a 17:30 h.

Sábado 7 de octubre:

– mercado de artesanía en la plaza Claude Arnoult, de 10.00 a 18.00 h, en colaboración con las Rondes des Arts.

– animación en la Roue des Cadeaux, con Lor’FM en directo desde la plaza Anne Grommerch de 14:00 a 17:00 h.

Sábado 14 de octubre :

– mercado de la trufa, plaza Claude Arnoult a partir de las 10 h.

– masterclass y rodaje del programa « Recettes gourmandes » presentado por Renée-Anne Hauser de Moselle TV, en colaboración con un chef de Thionville, plaza Claude Arnoult de 10.30 a 11.30 h.

Bei dieser Gelegenheit finden Sie im Stadtzentrum von Thionville ein ganzes Programm an kulturellen und kommerziellen Veranstaltungen für Feinschmecker, die das französische Know-how, das « Fabriqué en France » und die Woche des Geschmacks hervorheben.

Höhepunkte :

Samstag, 30. September: Konzert des Trio Sax Lotharingiens von 15.30 bis 17.30 Uhr.

Samstag, den 7. Oktober :

– kunsthandwerksmarkt, Place Claude Arnoult von 10 bis 18 Uhr in Partnerschaft mit der Rondes des Arts.

– animation la Roue des Cadeaux, mit Lor’FM live vom Place Anne Grommerch von 14 bis 17 Uhr.

Samstag, den 14. Oktober :

– trüffelmarkt, Place Claude Arnoult ab 10 Uhr.

– masterclass und Dreharbeiten für die Sendung « Recettes gourmandes », moderiert von Renée-Anne Hauser vom Sender Moselle TV, in Partnerschaft mit einem Thionviller Koch, Place Claude Arnoult von 10:30 bis 11:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME